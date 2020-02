A Secretaria de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), informa o início de novos cursos profissionalizantes em Simão Dias.⠀

O início da pré-matrícula ocorreu na última quinta-feira, 27, e segue até o dia 29 de fevereiro, sendo as inscrições realizadas no CRAS I (Trav. Celso Zacarias de Carvalho, 1120 – Antigo centro de Convivência), das 8h às 17h. No dia 29 de fevereiro das 8h às 12h.