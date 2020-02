Durante o Carnaval, foram registrados 276 atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), relacionados a traumas, no período de 21 a 26, com 12 óbitos.

O levantamento foi realizado pela Central de Regulação de Urgência (CRU), gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), e revela que a maior parte das ocorrências (44%) aconteceu no período da noite, com predominância para o sexo masculino (72%).

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) recebeu 30% das vítimas, o Hospital Regional de Itabaiana, 6% e a UPA Zona Norte, 5%.

Ainda de acordo com os números, o Samu Sergipe atendeu pacientes de 43 dos 75 municípios do estado, sendo que Aracaju (65), Nossa Senhora do Socorro (26), Itabaiana (16) e Lagarto (15) ficaram com a maior parcela dos atendimentos.

A queda de moto, com 72 casos, ficou em primeiro lugar entre os acidentes que causaram mais vítimas; seguida por colisão, com 55 registros; queda da própria altura, 29 ocorrências; agressão física, 23; ferimentos por arma branca e por arma de fogo com 16 atendimentos cada.

Apesar disso, o número de atendimentos e transferências para o HUSE manteve-se na média, o que pode ser avaliado positivamente, segundo o gerente da CRU, Marcus Vinicius Barros de Moura.

“Geralmente esses traumas citados são os incidentes que aumentam no período de folia e só tivemos um incidente grande, com múltiplas vítimas no município de Monte Alegre, com todos os pacientes socorridos pelas Unidades Móveis de Urgência e transferidos com desfecho favorável, exceto uma vítima com óbito no local. Destaco, ainda, que apesar de todas as ocorrências que tivemos nesse período, foi possível prestar um atendimento especializado a um senhor com enfarto, em Tobias Barreto, via helicóptero do Grupo Tático Aéreo, encaminhado ao Hospital de Cirurgia, para um cateterismo de urgência, o que confirma a importância da nossa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, foi um trabalho coordenado que, também, trouxe um resultado positivo”, disse Marcus.

Com informações da SES