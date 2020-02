No próximo dia 08 de março, duas empresas ligadas ao setor de consultoria realizarão um dia de treinamento em Lagarto. A ideia será capacitar, motivar e desenvolver habilidades tanto em quem já está empregado quanto em quem ainda busca o primeiro emprego.

Para isso, segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense, a iniciativa contará com palestras rápidas destacando casos de sucesso em Lagarto, bem como oficinas temáticas sobre: Inteligências Múltiplas, Excelência em Atender, Imagem Pessoal, e Empreendedorismo.

Para além dos empregados e desempregados, o Day Training – Mundo do Trabalho, como foi batizada a iniciativa, tem como público-alvo alunos em conclusão do ensino médio, acadêmicos das faculdades e universidades.

Cabe destacar que o Day Trainning – Mundo do Trabalho já foi realizado em Simão Dias. No entanto, os interessados em participar da ação em Lagarto deverão realizar a sua inscrição por meio do site: www.doity.com.br/dt-lagarto.