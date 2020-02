O sistema prisional de Sergipe, que inclui o Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto, completou três anos sem registro de fuga, no último final de semana. A última fuga registrada nas unidades prisionais do estado aconteceu em fevereiro de 2017.

Segundo o Governo do Estado, isso foi alcançado por conta de investimento na Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), na qualificação profissional dos policiais penais e em equipamentos

Além disso, nos últimos anos foram investidos cerca de R$ 4,9 milhões no sistema de circuito fechado de câmeras e R$ 2,8 milhões em equipamentos de bodyscan, utilizados nas análises corporais feitas nas pessoas que irão visitar os internos. Também foram adquiridos coletes, armas, munições não letais e letais.

Ainda de acordo com o Governo de Sergipe, também pode-se destacar os investimentos recebidos pelo Departamento do Sistema Prisional (Desipe) que atua justamente para impedir as tentativas de fugas do sistema prisional. Outra medida importante, segundo o Poder Executivo do Estado foi a realização de concurso público para a contratação de novos policiais penais.

O secretário da Sejuc, Cristiano Barreto, também destacou outros investimentos que possibilitaram o resultado. “Nós conseguimos também atender reivindicações históricas, como ativação de guaritas, o pagamento de retribuições extraordinárias. Conseguimos aumentar o número de vagas nas unidades prisionais, expandir o número de tornozeleiras eletrônicas. Adquirimos viaturas para transporte dos presos, regularizamos as audiências, que é um ponto importante e que acalma os ânimos dos internos, que tem a certeza de que participarão das audiências e sabem que o processo será julgado”, explicou.

Menção do Consej A Sejuc já tinha sido reconhecida pelo trabalho realizado no sistema prisional do estado. O Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej) concedeu moção de reconhecimento ao Estado de Sergipe. A honraria foi aprovada no dia 3 de outubro do ano passado, quando o estado estava prestes a completar mil dias sem fugas das unidades prisionais.