No último dia 13 de fevereiro, um grupo de oito sergipanos que moravam na China desembarcaram em Aracaju. Na ocasião, devido a epidemia de Coronavírus nascida no país asiático e que já chegou a alguns países, incluindo o Brasil.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju passou a monitorar o grupo recém-chegado. No entanto, na última sexta-feira, 28, a assessoria de comunicação da pasta informou que descartou a possibilidade do grupo estar infestado com o coronavírus.

O descarte, de acordo com a assessoria, ocorreu na última quinta-feira, 27, após o grupo ter concluído uma quarentena domiciliar de 14 dias, conforme as medidas recomendadas pela Organização Municipal de Saúde.

Com isso, o estado de Sergipe passa a ter apenas um caso suspeito de Coronavírus, que está sendo acompanhado pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, os exames conclusivos serão conhecidos nesta segunda-feira, 02 de março.

Cabe destacar que o referido caso suspeito é de uma mulher de 37 anos que estava na Itália há oito dias e apresentou quadro semelhante ao da doença. Ela procurou uma unidade de saúde particular na capital sergipana, que fez a notificação à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, colheu a amostra e encaminhou para o Lacen e outra para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para fazer o teste do reagente ao Coronavírus. A paciente está foi liberada e está em isolamento domiciliar.

