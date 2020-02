Na noite da última sexta-feira, 29, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv) agiram rápido e impediram que dezenas de cabeças de gado fossem roubadas numa região conhecida por Mangue Grande, no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o crime foi contido após os policiais receberem informações do BPRv. Com isso, ao chegarem ao local, a guarnição observou que o gado já estava sendo embarcado em um caminhão boiadeiro.

Entretanto, com a chegada dos policiais, um dos criminosos acabou fugindo pelo matagal, enquanto o motorista do caminhão fora conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.



Cabe destacar que este foi o segundo caso noticiado de tentativa fracassara de roubo de animais na zona rural de Lagarto em menos de um mês. A polícia segue investigando tais atos.