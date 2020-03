Na noite da última sexta-feira, 29, a jovem Jessica Almeida da Cruz, concludente do curso de Medicina morreu após se envolve num acidente automobilístico na zona rural de Lagarto.

Segundo informações, Jessica vinha conduzindo uma motocicleta na rodovia SE-270, que liga Lagarto a Simão Dias, quando, na altura do povoado Boeiro, ainda na zona rural de Lagarto, colidiu com um animal que estava solto na pista.

De acordo com informações colhidas pelo Portal Lagartense, Jessica Almeida era natural de Brasília-DF e estava prestes a concluir o curso de Medicina no campus Lagarto da UFS. A formatura estava marcada para ocorrer em um mês.



Com a morte da jovem universitária, as redes sociais do município encheram-se de mensagens de pesar de amigos, políticos e populares.