Neste domingo, 1°, o Lagarto entrou em campo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano precisando de uma vitória contra o Itabaiana para seguir sonhando com uma vaga para o quadrangular final e escapar do rebaixamento.

O Verdão precisava vencer o Tricolor da Serra e torcer por uma derrota do Boca Júnior contra o Confiança para seguir em frente no estadual. Ao mesmo tempo, o time também precisava vencer para não depender do resultado entre Dorense e América de Pedrinhas e fugir do rebaixamento.

Mas o sonho dos torcedores começou a desmoronar quando os donos da casa abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta de Rodrigo que explodiu no travessão e sobrou para Otávio estufar as redes do Lagarto.

Apesar de ainda ter metade do primeiro tempo, além de toda a segunda etapa, o Verdão não conseguiu reagir e, com a vitória do Dorense sobre o América de Pedrinhas por 2 a 0, no Estádio Roberto Silva, o Lagarto foi ultrapassado em número de pontos e caiu para a segunda divisão do Campeonato Sergipano 2020.

Em sete partidas, o Lagarto empatou três, perdeu outras três e venceu apenas uma, somando seis pontos. Com a vitória sobre o Mecão, o Dorense chegou aos oito pontos, escapou da série B e rebaixou seu adversário que alcançou apenas quatro pontos em sete jogos.

Já o Itabaiana chegou aos nove pontos e se classificou graças a vitória do Confiança sobre o Boca Júnior por 3 a 2, na Arena Batistão, em Aracaju.

Com o fechamento da sétima rodada da primeira fase, estão classificados: Confiança (17); Sergipe (16), que venceu o Freipaulistano – também classificado com 10 pontos – fora de casa por 2 a 1; e o Itabaiana (9) que ficou com a última vaga.

O próximo desafio do Lagarto será contra o Vitória pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 5, no Estádio Manoel Barradas, popular Barradão-BA, às 19h15.