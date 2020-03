No último final de semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram quatro motocicletas com restrição de roubo e furto no município de Lagarto. Segundo o balanço, foram duas motos no sábado, 28, e mais duas no domingo, 29.

A primeira motocicleta estava em posse de um cidadão que fora abordado, por estar em atitude suspeita. Na ocasião, os policiais detectaram que o veículo estava com o chassi raspado, remarcado e com a placa clonada.

Diante disso, o indivíduo afirmou ser um veículo de leilão, muito embora o 7ºBPM já tenha emitido nota informando que os veículos desse tipo não são comercializados para serem utilizados com meio de condução. Relembre: 7°BPM: Não compre veiculo de leilão para circular

A segunda motocicleta foi recuperada ainda na noite do último sábado, no centro de Lagarto, quando um cidadão foi flagrado conduzindo uma motocicleta vermelha com restrição de roubo e furto. “Ao tentar consultar a numeração do CHASSI, foi constatado que todas as remunerações, motor e chassi estavam raspadas”, acrescentou o 7ºBPM.

Já na manhã do último domingo, mais um cidadão foi flagrado conduzindo uma motocicleta com a numeração do chassi adulterado. Desta vez, a ocorrência foi registrada no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto, onde uma guarnição tentava localizar uma dupla de assaltantes.

“Após consulta pela placa, foi constatado que o veículo é de um modelo distinto daquele que consta na consulta”, observou o 7ºBPM. “Como de praxe, o suspeito alegou ter sido enganado”, completou a PM.

Já a quarta motocicleta foi recuperada um dia depois desta ser roubada na sede da cidade de Lagarto. De acordo com o 7ºBPM, a Pop 100 estava em posse de um homem que alegou estar desmanchando o veículo e entregando as peças já retiradas.

Diante dessas ocorrências, que foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Lagarto, fica claro que o modus operandi dos tomadores de motocicletas tem um modus operandi: roubar, desmanchar e vender as peças.

Por isso, o 7ºBPM ressaltou que “Quem compra veículos de leilão ou peças sem procedência fomenta roubo de motos na região de Lagarto”. O órgão ainda destacou que “Lagarto está se transformando em um centro de comércio de peças e veículos roubadas. Quando as autoridades acordarem, poderá ser tarde”.