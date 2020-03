Entre esta segunda-feira, 02, e a próxima quinta-feira, 05, estarão abertas as inscrições para os interessados em participar do processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de 58 profissionais e a formação de cadastro reserva pela Secretaria Municipal de Saúde Lagarto.

Podem participar quem tiver ensino superior completo mais especialização ou ensino médio mais algum curso técnico reconhecido para a área escolhida. Uma vez que as vagas são para Agente Técnico em Patologia Clínica, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínico, Dermatologista, Endocrinologista, Generalista, Ginecologista, Neurologista, Neuropediátrico, Ortopedista, Angiologista, Otorrino, Pediatra, Psiquiatra, Médico do Trabalho, Urologista, Veterinário, Médico Plantonista, entre outros.

Já as inscrições deverão ser realizadas pessoalmente das 08h às 12h e das 14h às 16h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. No ato, entre os documentos exigidos, os candidatos devem apresentar o formulário constante no edital devidamente preenchido.

A seleção se dará por meio da análise dos currículos e da experiência profissional e o resultado final será homologado no dia 1° de abril de 2020. Enquanto os aprovados receberão salários que oscilam entre R$ 1.045 e R$ 5.287,50, para exercerem suas funções em cargas horárias que variam de 12h a 40h semanais. Confira o edital clicando aqui.