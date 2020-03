O rebaixamento do Lagarto Futebol Clube pela Associação Olímpica de Itabaiana entristeceu grande parte dos lagartenses que, devido a vitória sobre o Volta Redonda (RJ), em partida válida pela Copa do Brasil, sonharam com a classificação para o Quadrangular do Campeonato Sergipano de Futebol 2020.

Aliada a tristeza – que foi natural – grande parte dos torcedores travaram debates sobre os erros cometidos e sobre o que será do futuro do Verdão, que pode retornar aos gramados como Lagarto Futebol Clube ou como Atlético Clube Lagartense. No entanto, em terras de Bole-bole e Saramandaia, o rebaixamento não poderia passar em branco, sobretudo em ano eleitoral.

Por isso, enquanto os torcedores discutiam, aliados dos dois principais grupos políticos de Lagarto começaram a compartilhar textos e imagens a fim de promover a desmoralização do seu adversário político. De um lado, cobraram mais apoio por parte da gestão Hilda Ribeiro ao Clube, e do outro culparam os irmãos Sérgio e Fábio Reis pela demora na reforma do Estádio Paulo Barreto de Menezes.

Ainda nesta disputa entre Bole-bolenses e Saramandaístas, a prefeita Hilda Ribeiro – apontada em montagens nos grupos de WhatsApp como torcedora do Confiança – foi culpabilizada pelo rebaixamento do Lagarto FC, enquanto o deputado federal Fábio Reis foi visto em vários memes e um deles cobrava a sua presença nos jogos do alviverde.

Vale ressaltar que, atualmente, o Lagarto FC é dirigido por pessoas que não possuem vínculo algum com a política. Um exemplo disso é o craque Diego Costa e seus familiares, que nunca sequer colocaram seus nomes ao julgamento popular nas urnas.

No entanto, do mesmo modo em que tais postagens contaram com apoiadores, elas também foram repudiadas. Foram vários os comentários de torcedores que chegaram a classificar os atos como: “Safadeza”, “absurdo”, e como resultado da “nojenta política de Lagarto”. Aliada a isso, entre os torcedores ficou apenas a certeza de que o Lagarto Futebol Clube não pode mais voltar ao comando de dirigentes políticos.

“Querem surfar na crista quando o time tá bem, seja no futsal, seja no campo. NOJO. E se o time tá com Diego É JUSTAMENTE PRA NÃO TÁ DEPENDENDO DE NINGUÉM. Ou acham melhor depender de política todo ano sem saber se vai ter time ou jogador passando fome?”, questionou um jovem torcedor que, procurado pela nossa reportagem, preferiu não se identificar.