Uma carreta e uma caçamba colidiram na manhã desta segunda-feira, 2, na BR 101, no km 93 do município de São Cristóvão. O trecho ficou interditado, causando congestionamento na pista.

Três pessoas se envolveram estavam envolvidas no acidente e sofreram apenas ferimentos leves, apesar de duas delas ficarem presas às ferragens, de acordo com registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A própria PRF prestou os primeiros atendimentos por volta das 4h30 e as equipes do Corpo de Bombeiros – responsável por retirar as vítimas das ferragens – e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.

Segundo a PRF, as três vítimas passam bem e a pista continua interditada para a retirada dos veículos.