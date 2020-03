A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira, 28, a tabela completa com os confrontos da série B do Campeonato Brasileiro 2020. O Confiança estreia entre os dias 1° e 2 de maio, quando o clube completa 84 anos.

Seu primeiro adversário será o Paraná Clube e o mando de campo é da equipe proletária. No primeiro turno, o time fará nove confrontos dentro de casa e 10 fora. No segundo turno será o inverso, 10 jogos em casa e nove fora.

As mesmas definições do Conselho Técnico da CBF para a série A passam a valer para a série B e, com isso, os clubes rejeitaram o limite na troca de técnicos e fica proibida a venda de mando de campo. Além disso, cada clube pode inscrever 40 atletas, tendo direito a oito trocas durante a competição.

O Confiança volta para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro após 28 anos. Na última edição em que participou, o torneio foi disputado por 32 equipes, em cinco fases, e o Dragão terminou na 22ª posição, com 13 pontos em 14 jogos.

Confira os jogos do Confiança pela série B do Brasileirão 2020:

1ª rodada (01 ou 02/5)

Confiança x Paraná Clube

2ª rodada

Botafogo-SP x Confiança

3ª rodada

Confiança x Avaí

4ª rodada

Cuiabá x Confiança

5ª rodada

Confiança x Cruzeiro

6ª rodada

Figueirense x Confiança

7ª rodada

Confiança x Vitória

8ª rodada

CSA x Confiança

9ª rodada

Juventude x Confiança

10ª rodada

Confiança x Guarani

11ª rodada

Ponte Preta x Confiança

12ª rodada

Confiança X Brasil de Pelotas

13ª rodada

Náutico x Confiança

14ª rodada

Confiança x CRB

15ª rodada

Operário-PR x Confiança

16ª rodada

Confiança x Oeste

17ª rodada

Sampaio Corrêa x Confiança

18ª rodada

América-MG x Confiança

19ª rodada

Confiança x Chapecoense

20ª rodada

Paraná Clube x Confiança

21ª rodada

Confiança x Botafogo-SP

22ª rodada

Avaí x Confiança

23ª rodada

Confiança x Cuiabá

24ª rodada

Cruzeiro x Confiança

25ª rodada

Confiança x Figueirense

26ª rodada

Vitória x Confiança

27ª rodada

Confiança x CSA

28ª rodada

Confiança x Juventude

29ª rodada

Guarani x Confiança

30ª rodada

Confiança x Ponte Preta

31ª rodada

Brasil de Pelotas x Confiança

32ª rodada

Confiança x Náutico

33ª rodada

CRB x Confiança

34ª rodada

Confiança x Operário-PR

35ª rodada

Oeste x Confiança

36ª rodada

Confiança x Sampaio Corrêa

37ª rodada

Confiança x América-MG