Após uma série de testes, os resultados do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) foram negativos para os vírus influenza A e B, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, além do influenza 1, 2 e 3 para a paciente de Aracaju que chegou da Itália e que está em isolamento domiciliar devido a suspeita de coronavírus.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as amostras já foram enviadas para a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para que seja realizada a contraprova. a Fundação é referência para o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus no Brasil.

Segundo a assessoria da SES, a situação do coronavírus está controlada no estado e as oito pessoas que também vinham sendo monitoradas na capital, e seus respectivos familiares, já foram liberados após 14 dias de quarentena sem apresentar os sintomas da doença, de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).