Na última sexta-feira, 28, agentes da Polícia Civil deflagraram uma operação policial no município baiano de Novo Triunfo. O trabalho da Delegacia Regional de Lagarto culminou com a prisão de um homem de 22 anos, suspeito de um duplo homicídio ocorrido no dia 07 de dezembro do ano passado, no povoado Coqueiro de Baixo, zona rural de Lagarto.

Segundo as investigações, o suspeito reuniu-se com as duas vítimas no povoado e ofereceu a eles um lanche e suco, tendo ambos se servido. Após algum tempo, uma das vítimas percebeu que havia sido envenenado e começou a correr, mas caiu logo em seguida. Já a segunda vítima, que havia bebido uma menor quantidade do suco, também começou a se sentir mal e correu, momento que o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou diversas vezes, mas não conseguiu atingi-lo.

A vítima sobrevivente foi até o Hospital Regional de Lagarto e foi tratada, tendo sido confirmada a intoxicação por ação de veneno. Após alta, procurou a Polícia Civil que conduziu as investigações.

O suspeito, que fugiu logo após para Nova Triunfo (BA), foi capturado em virtude de mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo da Comarca de Lagarto, atendendo pedido da Polícia Civil. Com sua prisão, ele será indiciado por duplo homicídio qualificado, sendo um consumado e um tentado, permanecendo custodiado à disposição da justiça.