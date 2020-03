Uma das obras mais famosas do psiquiatra e escritor, Augusto Cury, será apresentada no Teatro Atheneu, em Aracaju, no dia 5 de março, às 19h pelos estudantes de Medicina da turma 107 da Universidade federal de Sergipe.

A peça ‘O Futuro da Humanidade’ é baseada no livro homônimo de Augusto Cury que já tem mais de 8 milhões de livros vendidos no Brasil.

‘O Futuro da Humanidade’ conta a trajetória de Marco Polo, um jovem estudante de medicina de espírito livre e aventureiro como o do navegador veneziano do século XIII, em quem seu pai se inspirou ao escolher seu nome. Ao entrar na faculdade cheio de sonhos e expectativas, Marco Polo se vê diante de uma realidade dura e fria: a falta de respeito e sensibilidade dos professores em relação aos pacientes com transtornos psíquicos, que são marginalizados e tratados como se não tivessem identidade.

Indignado, o jovem desafia profissionais de renome internacional para provar que os pacientes com problemas psiquiátricos merecem mais atenção, respeito e dedicação – e menos remédios. Acreditando na força do diálogo e da psicologia, ele acaba causando uma verdadeira revolução nas mentes e nos corações das pessoas com quem convive.

A peça teatral que será apresentada em Aracaju faz parte da disciplina de Anatomia e tem como professor o médico e presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Dr. José Aderval Aragão.

Segundo o idealizador do projeto, o objetivo da peça teatral é fazer com que os alunos aprendam a importância da empatia com o paciente. “Promovemos também um momento de descontração com os alunos e eles aprendem a questão do respeito com seus futuros pacientes”, afirma.

Os interessados em assistir ao espetáculo devem levar 2kg de alimento não-perecível que serão destinados a instituição filantrópicas do estado.