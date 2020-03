A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, na última segunda-feira, 02, o primeiro boletim epidemiológico das arboviroses causadas pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika e a chikungunya. Os dados foram captados entre os dias 29 de dezembro de 2019 a 15 de fevereiro de 2020 e 15 de fevereiro de 2020.

De acordo com a SES, neste período, foram notificados 214 casos suspeitos de dengue, com 43 confirmados, 95 descartados e 76 em investigação. No mesmo período, surgiram 31 casos suspeitos de chikungunya, com nove confirmações, 11 descartados e 11 em investigação. Em relação à zika, quatro casos foram notificados, mas nenhum confirmado.

“De acordo com os resultados apresentados no boletim, em 2020 a dengue apresentou um aumento de 128% nos casos notificados, em relação à mesma época em 2019. Os dados referentes à chikungunya também refletem aumento quando comparados ao ano anterior, com uma variação de 72% nos casos notificados. Já a zika apresentou um cenário de baixa ocorrência”, observou a Secretaria.

Neste cenário, os municípios sergipanos com maior incidência de dengue são Nossa Senhora do Socorro, com 13 casos confirmados, Aracaju e Lagarto com nove, respectivamente, e Laranjeiras com quatro. Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Japaratuba, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias e Siriri apresentam um caso confirmado, cada. Para a chikungunya, os casos confirmados estão em Aracaju, Estância, Nossa Senhora do Socorro e Salgado.

Dicas para combater o mosquito Aedes aegypti

Para evitar que o mosquito se prolifere em sua residência é necessário tomar alguns cuidados, tais como: Não deixar água acumulada, por areia em vasos de plantas, fazer furos nos pneus velhos, manter a caixa d’água devidamente fechada, remover folhas e galhos das calhas, manter latas e garrafas emborcadas para baixo, usar telas protetoras em janelas, cuidar das piscinas com cloro ou cobrindo-as, e ter cuidado com o lixo, que também pode acumular água parada.

Medidas tomadas pelo Governo do Estado

Com o aumento de 128% nos casos notificados de dengue, o Governo do Estado informou que tem realizado campanhas publicitárias e educativas a fim de conscientizar a população sobre os cuidados com o mosquito. Além disso, o Estado destacou que a Brigada Itinerante de combate ao Aedes segue percorrendo os municípios sergipanos, bem como o carro fumacê.