No próximo dia 18 de março, o município de Lagarto sediará a V Conferência Territorial de Políticas para as Mulheres. Ela contará com representantes dos municípios de Lagarto, Riachão do Dantas, Simão Dias, Salgado, e Poço Verde. O evento foi convocado via decreto pela prefeita Hilda Ribeiro (SD).

Ele terá o objetivo de “discutir e elaborar proposta de políticas que contemplem a construção de igualdade de gênero, na perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres, e contribuam para a erradicação da pobreza extrema e para o exercício pleno da cidadania pelas mulheres brasileiras”.

Para atingir tais objetivos, a Conferência adotará dois temas: 1 – análise da realidade nacional social, econômica, política, cultural e dos desafios para a construção de igualdade de gênero; e 2 – avaliação e aprimoramento das ações e políticas que integram o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e definição de prioridades.

Toda a ação será organizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), que deve divulgar maiores detalhes sobre a conferência nos próximos dias.