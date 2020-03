Como ferramenta de participação e intervenção, a Prefeitura de Riachão do Dantas torna público o contato da Ouvidoria Municipal, que visa dar voz a população quanto a administração do município. A Ouvidoria compete receber, examinar e encaminhar as reclamações, sugestões, elogios, denúncias e solicitação de informações.

Obtendo o papel de encaminhar as reclamações e denúncias aos órgãos competentes e assegurar que o interessado tenha resposta, a gestão municipal pretende tornar a ouvidoria em uma comunicação de mão-dupla, onde “atender” às sugestões e reclamações recebidas quanto às rotinas e procedimentos empregados da prefeitura de Riachão se tornará prioridade.

A Ouvidoria Municipal está sendo organizada para a capacidade de exercer um papel mais amplo, com uma função específica de promover a realização de direitos da população.

Os riachãoenses podem usar a ouvidoria através dos contatos a seguir:

Telefones: (79) 9 9896-8878 / (79) 9.8851-0776

Email: ouvidoria@riachaododantas.se.gov.br

Endereço: Trav. Frei Idelfonso