Depois de vários conflitos com o administrador do Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirão, o Lagarto Futsal Clube agora terá que pagar para utilizar o espaço tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Sergipano de Futsal 2020.

A informação foi confirmada pelo presidente do Lagarto Futsal, Mharcyo Cruz. Segundo ele, a medida foi definida em uma reunião com integrantes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

“Tivemos uma reunião com o pessoal do Estado e ficou definido de mandarmos um segundo ofício. Mandamos um segundo ofício com as datas e horários e que por todos os problemas que aconteceram no ano passado, foi criada uma equipe para analisar e ai vamos ter que pagar uma taxa, tipo um borderô, já que o Lagarto cobra ingressos num local que é uma entidade pública”, disse o presidente Mharcio Cruz.

Questionado se a cobrança seria por partida ou por temporada, Cruz afirmou que isto ainda não ficou claro. “Acredito que seja uma cobrança não abusiva, que seja uma cobrança normal. Se a gente está utilizando um espaço público, então não tem nada não. Pagaremos, desde que esta cobrança seja realizada em todas as praças públicas e não somente em cima do Lagarto Futsal”, observou.

Além disso, o presidente do Lagarto Futsal afirmou que a cobrança não trará grandes impactos as finanças do clube, por acreditar ser “uma cobrança mínima”. No entanto, o time teve que adiar o início dos seus treinos, que estavam previstos para a última segunda-feira, 02. Uma vez que a liberação do Estado para uso do ginásio ainda não foi liberada.

Procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a assessoria de comunicação da Seduc informou que iria apurar o caso e apresentar explicações sobre o assunto. Entretanto, até o fechamento desta matéria, nenhum posicionamento foi apresentado.

Cabe destacar que, no próximo dia 12 de março, o Lagarto Futsal Clube estreará no Campeonato Sergipano de Futsal. A partida será realizada às 20h, em Nossa Senhora do Socorro, onde o Verdão enfrentará os donos da casa.