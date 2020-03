O projeto ‘Salvar Vidas Não Custa Nada’ do município de Lagarto, realizou mais uma mobilização em defesa da vida no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). O grupo com pouco mais de trinta voluntários colaborou com a doação de sangue na sexta solidária, 28. “Estou satisfeita por ter aceitado o convite de alguns amigos. Fiz minha primeira doação de sangue”, informou a estudante Samara Araujo Lisboa.