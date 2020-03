Após duas semanas desde a polêmica envolvendo o cantor sergipano, Devinho Novaes, e sua ex-namorada, Luzia Lima, que o denunciou por agressão, o artista deve ser intimado nos próximos dias para depor na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

A informação é do responsável pelo caso, delegado Samuel Oliveira que, entrevistado pelo Portal Infonet, disse que aguarda apenas o resultado do exame de corpo de delito da blogueira para intimar o cantor. Apesar disso, ele destaca que o laudo do hospital já constatou a lesão.

Ainda de acordo com o delegado, o prazo estimado para que o Instituto Médico Legal (IML) aponte o resultado do corpo de delito é de de 30 a 45 dias a partir a realização do exame, feito no dia 18 de fevereiro.

Enquanto isso, Luzia Lima permanece sob medida protetiva deferida pelo juiz da comarca de Nossa Senhora da Glória.