A Prefeitura Municipal de Simão Dias irá realizar concurso público para provimento de cargos públicos em seu Quadro de Pessoal. Isso, porque o Município divulgou em seu site a abertura de licitação na modalidade tomada de preços Nº 003/2020.

O documento prevê a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em organização e execução de concurso público para preenchimento de 62 vagas, sendo 15 destinadas para pessoas com ensino fundamental completo, 21 para quem já concluiu o ensino médio e outras 26 para formados no ensino superior. Tanto os cargos quanto a carga horária ainda não foram definidos, assim como os salários também não foram divulgados.

Tendo como critério a melhor técnica e preço, a licitação acontece no dia 13 de abril, com o envio de envelopes das empresas interessadas, conforme as informações do edital. As propostas devem ser entregues na sede da prefeitura, situada na Rua Presidente Vargas, 129.

Maiores informações podem ser obtidas através do próprio documento, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura, mediante contato telefônico: (79) 36111211, ou ainda através dos seguintes endereços eletrônicos: licitacaosimaodias@yahoo.com.br, www.simaodias.se.gov.br/licitacoes

Confira abaixo a licitação:

Licitação N° 003/2020