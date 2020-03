Nos próximos dias, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto deve instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para fiscalizar e investigar contratos firmados pela Prefeitura de Lagarto, na gestão Hilda Ribeiro (SD), para a locação de máquinas e carros. O feito foi batizado de CPI dos Transportes.

Segundo informações, nesta CPI, que é uma iniciativa dos vereadores oposição, os dados e documentos apresentados pela gestão Hilda Ribeiro serão cruzados com as provas coletadas pela comissão com o objetivo de trazer mais transparência na assinatura de contratos com valores extremamente altos.

Entre as suspeitas figuram: o pagamento de R$ 7 milhões a uma empresa para realizar o transporte escolar que é apontada como sendo de um amigo da família Ribeiro, enquanto diversos relatos e imagens circulam nas redes sociais de alunos sendo transportados em veículos superlotados; e a locação de máquinas pesadas por um preço cinco vezes maior.

Cabe destacar que para a abertura da CPI dos Transportes, são necessárias seis assinaturas dos 17 vereadores. No entanto, oito parlamentares já assinaram o requerimento de abertura, são eles: Alex Dentinho, JC, Gilberto da Farinha, Washington da Mariquita, Creuza dos Oiteiros, Marta da Dengue, Josivaldo dos Brinquedos, e Zé dos Perfumes.

“Os tempos são outros”

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o vereador JC, líder da oposição, afirmou que a CPI dos Transportes não possui cunho eleitoreiro e que ela demonstra a existência de novos tempos na relação entre Executivo e Legislativo. “Eles estão pensando que as coisas eram como antes, quando os vereadores diziam apenas amém, amém e amém. Agora não! Agora temos vereadores de coragem”, observou.

E completou: “Essa não é uma CPI eleitoreira e o DEOTAP está ai para provar que nossas denúncias não são mentirosas. Eles colocam no Portal da Transparência coisas absurdas, como um processo licitatório para locar máquinas pesadas, sendo que a prefeitura de Lagarto é a que tem a maior frota de máquinas pesadas depois da grande Aracaju”.

CPI depende do vereador-presidente

Diante das informações, o Portal Lagartense buscou esclarecimentos junto à Câmara Municipal de Vereadores. Segundo o órgão, o requerimento para a abertura da mencionada CPI ainda não foi protocolado – a previsão é que ocorra no próximo dia 05 – e que a sua instauração dependerá do vereador-presidente, Eduardo de João Maratá.

Caberá a ele, dentro do prazo regimental, encaminhar o requerimento a equipe jurídica da Casa. Em havendo um parecer positivo, ele deverá instaurar a CPI, nomear os seus integrantes, e aprovar uma resolução definindo o rito dos trabalhos. A partir daí, os integrantes dela iniciarão os trabalhos que poderão culminar com um pedido de impeachment da prefeita Hilda Ribeiro.

Sem sucesso

A reportagem do Portal Lagartense tentou, mas não conseguiu estabelecer contato com o vereador Clayton Moore, líder da gestão Hilda Ribeiro na Câmara Municipal de Vereadores. No entanto permanecemos à disposição do mesmo por meio do (79) 99686-8087 ou pelo e-mail: contato@lagartense.com.br.