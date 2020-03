Na noite da última terça-feira, 3, os policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) perseguiram e prenderam uma dupla que estaria praticando assaltos na cidade de Lagarto e no povoado Colônia Treze.

Após diligências pela cidade, os policiais encontraram a dupla próximo ao Terminal Rodoviário de Lagarto, que, no momento da apreensão, portava um revólver calibre. 38 com 12 munições.

Segundo os suspeitos detalharam aos aos próprios policiais, eles teriam rendido e sequestrado um motorista de aplicativo no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, e depois abandonado a vítima em Itaporanga d’Ajuda e seguido com seu carro – um HB20 branco – para Lagarto com o objetivo de cometerem outros roubos.

A dupla foi detida e, posteriormente, encaminhada para a cidade de Aracaju, já que a vítima se dirigiu para a 3ª Delegacia Metropolitana, na capital, para a lavratura do flagrante.