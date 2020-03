A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Diretoria de Atenção Integral à Saúde (Dais), realizou na manhã da última terça-feira, 3, no auditório do Hospital Universitário do município de Lagarto, reunião de apresentação do Projeto de Organização da Atenção Ambulatorial Especializada à equipe da unidade laboratório do campus Lagarto. A principal proposta do PlanificaSUS é a formação do microssistema entre a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e a Atenção Primária à Saúde (APS), para, então, trabalhar a Atenção Hospitalar.

“Com a proposta de modelo de atenção às condições crônicas a atenção ambulatorial especializada agrega novas funções que vão além das assistenciais, como o matriciamento, supervisão e educação junto a APS, bem como a pesquisa, proporcionando aos usuários do SUS uma assistência de qualidade e segurança”, disse a coordenadora Estadual de Atenção Ambulatorial Especializada e membro do grupo executor estadual do Projeto PlanificaSUS Sergipe, Luciana Alves.

Segundo a coordenadora, ontem foi iniciado o primeiro contato com todos os profissionais que vão trabalhar e desenvolver o projeto PlanificaSUS na Atenção Ambulatorial Especializada da região de Lagarto na linha materno infantil.

“Haverá a apresentação do projeto para que eles possam entender qual é a proposta do PlanificaSUS que é um grande projeto que vem para que possamos, de fato, colocar para funcionar uma rede de cuidado aos pacientes, APS e AAE precisam estar andando em conjunto, com o compartilhamento do cuidado. Depois que conseguirmos estruturar a Atenção Ambulatorial Especializada e a Atenção Primária, passaremos para o terceiro nível que é a Atenção Hospitalar”, disse Luciana.

Luciana explicou, ainda, que esse é um momento de grande importância para que os profissionais compreendam a nova fase que se inicia que rompe o modelo tradicional da assistência por assistência e agrega novas funções, além das assistenciais, as funções de supervisão e matriciamento da Atenção Primária, de uma educação em saúde junto com os profissionais da Atenção Primária, com o desenvolvimento de pesquisas, o que garante a integralidade do cuidado.

Para o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, Manoel Aloísio de Cerqueira Neto, a ideia do PlanificaSUS é o que mais encanta. “Sabemos que o SUS é sempre um sonho em elaboração, como dizia Fernando Pessoa, ‘Deus quer, o homem sonha e a obra nasce’, e o SUS é um sonho que está sempre sendo modelado e o PlanificaSUS é mais uma ferramenta. Dentro do processo de cuidado, a Atenção Primária é a porta de entrada para o paciente, mas a partir dessa porta de entrada, ele tem que dar sequência ao seu cuidado e o planifica traz exatamente essa articulação, essa integração. Então, o PlanificaSUS passa a ter um olhar multidisciplinar integrado, ferramentas que fortalecem o projeto e fazem com que possamos dar um passo à frente no cuidado do paciente e devolver para ele o que temos de mais sagrado, que é a saúde”.

Já para a gerente de Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal da Saúde de Lagarto, Sara da Costa Sandes, é um projeto inovador. “O PlanificaSUS vem só angariar melhorias para a assistência à população, visto que ele integra a Atenção Básica e a Atenção Especializada e, consequentemente, um terceiro foco na Atenção Hospitalar e é muito importante trabalhar em rede, que é o que hoje está faltando, de fato, trabalhar na área da Saúde, totalmente focado e integrado, objetivando um único bem-comum que é a saúde da população”, concluiu.