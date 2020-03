A partir do próximo sábado, 7, o 7Panos Coletivo de artes Integradas passa a realizar a ‘Oficina de Teatro: Formação de Ator e Personagem’, em Lagarto, voltada aos jovens e adultos. As inscrições para o projeto se encerram também no dia 7 e, qualquer pessoa, a partir dos 13 anos pode participar.

Além de transmitir conhecimentos sobre técnicas teatrais, a oficina pretende melhorar a autoestima de seus alunos, além de trabalhar outras questões como timidez, criatividade e capacidade artística.

Ao final da oficina, os participantes receberão um certificado de conclusão autenticado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe (Sated) e ainda poderão realizar uma apresentação no Arriá do 7 Panos, que acontece na primeira semana de junho.

Tanto a taxa de inscrição quanto a mensalidade custam R$ 50,00 e a oficina será realizada no Espaço Progresso, próximo ao Jack Lounge, no centro de Lagarto.

As inscrições podem ser realizadas no direct do Instagram @7panos_oficial, ou através do WhatsApp: (79) 98822-6383 – Luis Wagner; (79) 99114-3584 – Zaninho Urashima; (71) 99946-7116 – Gabriel Lyber.