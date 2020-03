A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, 4, a tabela de jogos e grupos da série D do Campeonato Brasileiro 2020. Itabaiana e Freipaulistano são os representantes de Sergipe na competição.

A novidade é que Brasileirão série D ganha este ano uma nova fórmula, além de ter seu calendário estendido. A fase preliminar contará com um mata-mata entre oito equipes, das piores federações no ranking da entidade, que disputam uma vaga para os oito grupos, compostos por oitos times cada, que darão direito a disputa pelo acesso à terceira divisão do campeonato nacional.

O início da competição está previsto para acontecer entre os dias 2 e 3 de maio, com 64 -equipes, anteriormente eram 68 – e a final deve ocorrer no dia 22 de novembro. Com isso, a competição passa de 16 datas para 26.

Sendo assim, as fases da competição ficam definidas da seguinte maneira:

Pré-Serie D com oito equipes das quais quatro se classificam para a Fase de grupos, composta por oito chaves com oito times, totalizando 64; Já a 3ª fase marca o início do mata-mata com os 32 classificados; em seguida: Oitavas de final, Quartas de final, Semifinais e Final.

Datas da Série D 2020

Fase preliminar: 2 de maio a 10 de maio;

Fase de grupos: 23 de maio a 4 de julho (primeiro turno) e 11 de julho a 22 de agosto (segundo turno);

Segunda fase (mata-mata): 29 de agosto e 12 de setembro;

Oitavas de final: 19 de setembro e 26 de setembro;

Quartas de final: 2 de outubro e 17 de outubro;

Semifinais: 24 de outubro e 1 de novembro;

Final: 8 de novembro e 22 de novembro;

Confira abaixo os jogos da série D do Brasileirão 2020:

Fase preliminar

Jogos de ida – 2 de maio ou 3 de maio

Ji-Paraná (RO) x Nacional (AM)

Baré (RR) x Ypiranga (AP)

Real Noroeste (ES) x Aquidauanense (MS)

Tocantinópolis (TO) x Brasiliense (DF)