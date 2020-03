A Coordenação de Concurso Vestibular (CCV) divulgou, na última terça-feira, 3, o resultado final do vestibular 2020 do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Ao todo, foram ofertadas 410 vagas, destinadas aos alunos que já haviam concluído

o Ensino Médio ou equivalente e tivessem realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019.

Este foi o primeiro ano em que o campus de Lagarto adotou um processo de vestibular próprio, no qual, os candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no estado de Sergipe tiveram direito a um acréscimo de 10% em sua nota final, com direito a um acréscimo cumulativo de 5%, caso escola fosse da rede municipal, estadual ou federal. Com isso, dentre todos os aprovados este ano, apenas oito foram de outros estados.

Confira abaixo o resultado final do vestibular 2020 do campus Lagarto.

Aprovados

Excedentes