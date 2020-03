O governo do Estado passou a disponibilizar, desde a última terça- feira, 3, um número de Whatsapp (79) 98807- 2983 para a população tirar dúvidas sobre o Coronavírus (Covid-19), que estará ativo das 7h às 17h de segunda a sexta- feira. O monitoramento fica ao encargo da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (DVS/SES). Há, ainda, o contato da Ouvidoria Geral do SUS, 136.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, essas ferramentas são de substancial importância, sobretudo, para combater as Fake News que têm se alastrado e causado pânico desnecessário na população.

“Não é momento para alarde, muitas notícias falsas estão circulando nas redes sociais e é preciso que as pessoas saibam que as informações verdadeiras têm como fonte os órgãos oficiais. Todos os setores do Governo estão atuando de forma integrada e todas as medidas de orientação à população estão sendo divulgadas, estamos disparando uma campanha e contando com o apoio do trade turístico e diversos setores da sociedade”, explica.

Vale ressaltar que o Governo já reuniu rede estadual de Saúde público e privada, todos os secretários de Saúde e Educação dos 75 municípios sergipanos, bem como as vigilâncias epidemiológicas e profissionais da Atenção Básica, apresentando o Plano de Contingência, as ações de divulgação e sanando todas as dúvidas dos profissionais. O governo tem realizado coletivas de imprensa com atualizações do Plano de Contingência, que está disponível no site da Saúde.

Na manhã desta terça- feira, 3, foi a vez das Secretarias de Saúde (SES), Comunicação (Secom) e Turismo (Setur) reunirem-se com representantes do trade turístico do Estado a fim de somarem forças na campanha de prevenção ao vírus e combate às Fake News. Na oportunidade, foi apresentado o mote da campanha e reforçada a importância de capacitação dos profissionais da área, destacando a relevância da publicização das informações sobre a doença.