Um vídeo que passou a circular nas redes sociais registra um homem sendo assassinado a tiros, na última terça-feira, 3, no município de Boquim. As imagens foram registradas por um indivíduo que estava com o autor do crime no momento do assassinato.

A vítima, identificada como Igor Henrique Santos de Jesus, 31, seria comparsa de seu algoz, apontado como mandante de práticas de assaltos na região, e aparece no vídeo conversando com o autor dos disparos sobre a invasão de uma casa que teria ocorrido no dia anterior. Igor de Jesus nega qualquer envolvimento, mas acaba sendo baleado com três tiros, na presença de outros rapazes que acompanham a discussão.

Segundo informações do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), tudo indica que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas, já que a vítima teria sido intimada recentemente à delegacia para prestar depoimento.

Ainda de acordo com o 6° BPM, o autor dos disparos segue em liberdade.

As imagens são fortes e, por isso, não iremos reproduzi-las. O corpo de Igor de Jesus deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 01:19hs desta quarta-feira, 4.