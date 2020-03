Foi divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Lagarto um edital para a realização de um processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária e a formação de cadastro reserva para atender aos interesses da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST).

O PSS visa a contratação de 42 profissionais para desempenharem as funções de: Cozinheira, Motorista, Vigilante, Auxiliar de Cuidador Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Cadastrador/Entrevistador do Cadastro Único, Cuidador Social, Oficial Administrativo, Oficineiro, Visitador do Programa Criança Feliz, e Assistente Social.

Já as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 09 e 12 de março deste ano, das 08h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, localizada na rua Dr. Laudelino Freire, 414. No ato, deverão ser entregues alguns documentos, além do formulário de inscrição devidamente preenchido.

No caso dos cargos de nível superior, a seleção se dará por meio da análise curricular mais a prova de títulos. Já para os cargos de nível médio serão considerados alguns títulos escolares, participação em cursos e experiências profissionais. O resultado parcial será divulgado no dia 10 de abril e homologado no dia 15 do mesmo mês.

Os aprovados e contratados receberão salários que oscilam entre R$ 1.045 e R$ 1.600,00. Para mais informações, confira o edital clicando aqui.

