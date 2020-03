O Diretório Municipal e Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) está articulando a vinda do presidenciável Ciro Gomes ao município de Lagarto, no próximo dia 23 de março, quando ele estará em Sergipe para filiar o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

A informação foi confirmada pelo jovem Vinny Rocha, presidente do diretório municipal do e pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo PDT. Segundo ele, a vinda do ex-ministro e presidenciável foi articulado entre ele e o presidente estadual do PDT, o deputado federal Fábio Henrique.

Portanto, caso Ciro Gomes desembarque em Lagarto, ele realizará uma palestra no auditório do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) ainda no período da manhã, onde também faria o lançamento da pré-candidatura de Vinny à prefeito de Lagarto, bem como dos vereadores que aderiram ao partido. “Se não puder vir, fará isso em Aracaju”, observou Rocha.

PDT mais forte que o PT

Na entrevista que concedeu ao Portal Lagartense, o pré-candidato Vinny Rocha informou que decidiu entrar na disputa, porque “não compactuamos com nenhum grupo político e temos um projeto progressista de desenvolvimento de Lagarto”. Ele ainda observou que sua pré-candidatura poderá enfraquecer o PT de Lagarto.

“Atualmente, temos oito candidatos a vereador e se o PT apoiar a candidatura de Ibrain, 80% dos candidatos do PT virão para o PDT. Isso foi fechado na última reunião deles. Por isso, acreditamos que iremos a disputa com mais ou menos 20 candidatos. Eu mesmo sai do PT, porque o partido não queria lançar candidatura própria”, afirmou o presidente municipal do PDT.

PDT em defesa do desenvolvimento

Questionado sobre as bandeiras de campanha do partido em Lagarto, Vinny afirmou que serão duas: a da renovação política e a do desenvolvimento em todas as áreas do município. “Nós somos a literal nova política, porque tem grupo político que se diz novo e está junto dos velhos. Portanto, a nossa bandeira será o desenvolvimento da cidade, afinal temos mais de 100 projetos para todas as áreas do município”, argumentou.