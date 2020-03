Na última quarta-feira, 4, o deputado federal Fábio Reis marcou presença no ato de filiação do jornalista e apresentador de TV, José Luiz Datena, ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O deputado lagartense é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados e, em suas redes sociais, manifestou contentamento com “mais um nome de peso no partido”.

“Datena mostrou entusiasmo ao dar início à sua história ao nosso partido, que é a sigla com mais filiações do Brasil. Fico feliz que tenhamos mais um nome de peso para compor a história política do nosso país. Tenho certeza que ele acrescentará com grandes ideias, ações e caminhará junto conosco rumo ao crescimento e melhora da qualidade de vida do nosso povo”, disse o parlamentar.

Em seu discurso, Datena saiu em defesa da democracia e da união entre as instituições. “O Brasil só será o Brasil quando o presidente [da República], o Congresso, o Supremo [Tribunal Federal], as instituições andarem de braços dados”, disse o apresentador.

Perguntado por jornalistas se pretende se candidatar à prefeito ou vice-prefeito de São Paulo, Datena se limitou a dizer que “é provável que um dos dois”.

Também marcaram presença no ato, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), o deputado federal sergipano, Valdevan Noventa (PSC), o jornalista esportivo e, atualmente senador, Jorge Kajuru (Cidadania), além de Antonio Imbassahy, representando o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), entre outros.