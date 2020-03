No próximo dia 18 de março, os servidores do Instituto Federal de Sergipe (IFS) paralisarão as suas atividades. No mesmo dia, será deflagrada uma nova Greve Geral em todo o território nacional.

A medida foi tomada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) durante a manhã da última terça-feira, 3, no Campus Aracaju.

Segundo a categoria, o ato é uma resposta a proposta de reforma administrativa dos institutos federais pelo Governo Federal. Uma das queixas é em relação ao programa Future-se, que de acordo com eles traz a lógica mercadológica e a outras várias questões perigosas para as instituições de ensino.