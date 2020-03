O Campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou na tarde de terça-feira, 3, o resultado do vestibular 2020. Os números ainda estão sendo contabilizados, mas uma apuração parcial já consta que o curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) aprovou, no mínimo, 32 alunos. Até agora já foram identificados três aprovados no polo de Salgado, 13 no polo de Simão Dias e 16 no polo de Lagarto, e os números tendem a crescer à medida que mais estudantes forem verificados na lista de aprovados.

Dentre os aprovados, um dos destaques foram os irmãos gêmeos André de Góis Santana e Andrei de Góis Santana, de Lagarto. Aos 21 anos de idade, eles passaram no curso de Medicina, em 7º e 8º lugar, respectivamente, mas em grupos diferentes. A trajetória deles começou em 2018, quando o jovem André começou a cursar Psicologia na UFS. Nessa mesma época, eles e a família passaram por algumas dificuldades pessoais: a mãe fora diagnosticada com um câncer, o que exigiu um pouco mais de atenção.

O irmão Andrei ficou em casa cuidando da mãe, enquanto André continuou estudando Psicologia. “Por conta da doença da minha mãe, comecei a ver a importância de se ter um médico na família para dar suporte à saúde dela”, disse André. Ele conta que a mãe seguiu rigorosamente todas as determinações do oncologista, o que despertou nele a vontade de ser médico. “Foi aí que meus olhos se abriram para a Medicina”, declarou.

Os dois cursaram o ensino fundamental em uma escola municipal no povoado Brejo, onde moram, e o ensino médio no Instituto Federal de Sergipe (IFS). Em 2019, estudaram também no curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), no polo de Lagarto, pela noite. Para André, o curso foi fundamental para o sucesso. “O Preuni ajudou bastante em nossa formação, fez toda a diferença. Os professores contribuíram com inspiração, tanto nos conteúdos quanto no lado pessoal. Então nós tivemos bastante compromisso com todo o esforço deles em colaborar com a gente”, afirmou.

O seu irmão, Andrei, não poupou elogios à preparação que ambos tiveram no Pré-Universitário. “Tivemos uma boa base no ensino médio, mas o Preuni nos serviu mais como fonte de revisão e estratégia para passar no Enem. Os professores passam os assuntos que mais caem nas provas e os alunos que estudam no Pré-Universitário saem de lá com excelentes notas”, declarou ele, que ainda está pensando qual especialidade da Medicina pretende seguir ao se formar.

Aprovações gerais

De acordo com a coordenadora do curso Pré-Universitário, Gisele Pádua, esses números são motivo de comemoração. “A gente continua colhendo os frutos de todo o trabalho realizado em 2019, agora com a divulgação do resultado do Campus de Lagarto, esperando ainda mais aprovações. Isso é a consolidação do sucesso do Pré-Universitário”, disse.

O levantamento de dados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) apontou que a rede estadual de ensino aprovou mais de 1.067 alunos na Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão. Desse total, 396 são estudantes que cursaram apenas o ensino médio; 440 são alunos exclusivos do Curso Pré-Universitário do Governo de Sergipe, e 231 alunos estavam matriculados em 2019 tanto no ensino médio, quando no Pré-Universitário.