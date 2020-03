Nesta quarta-feira, 04, um corpo do sexo masculino foi encontrado carbornizado no povoado Água Boa, na zona rural de Riachão do Dantas.

Segundo informações, o corpo é um homem que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 28. Na comunidade, ele era conhecido como o filho do finado Raimundo e dona Cícera.

Diante do caso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encaminhou uma viatura para fazer o recolhimento do corpo.