O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi detido na última quarta-feira, 4, pela polícia paraguaia sob acusação de ter utilizado passaporte falso. O craque havia chegado ao país com o irmão na quinta-feira da semana passada para participar de eventos ligados ao futebol.

Ronaldinho e seu irmão, Assis, vão depor esta manhã sobre o caso. O ministro do Interior do Paraguai Euclides Acevedo afirmou que além da adulteração, os agentes do Aeroporto também serão investigados por permitirem a entrada do ex-jogador da seleção brasileira e do Barcelona.

Durante a ação dos policiais paraguaios, o empresário brasileiro, Wilmondes Souza Lira, 45, também foi preso por ser considerado o responsável por fornecer a documentação falsa para os irmãos.

Vale lembrar que, no ano passado, Ronaldinho foi nomeado como embaixador do turismo do governo Jair Bolsonaro.