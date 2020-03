Na noite desta quinta-feira, o Lagarto terá a oportunidade de apagar um pouco da mancha que o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Sergipano causou na imagem do clube nesta temporada.

Isso porque, os comandados do técnico Ranielle Ribeiro enfrentam o Vitória, às 19h15, no Barradão, em Salvador, em busca da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Além de servir como um consolo para os torcedores, a vaga também garante uma premiação de R$ 1,5 milhões que seria um alívio para os cofres do clube.

O treinador do Verdão prometeu mudanças no time titular para a partida, mas preferiu não divulgar quais seriam as mudanças. Portanto, o mais provável é que o Lagarto entre em campo com Wellington no gol; Breno e Yan na zaga; nas laterais, André e Rômulo; Já Lucas, Sapé e Edilson, devem compor o meio campo; enquanto Anderson, Ila e Soares devem formar o trio ofensivo da equipe.

O Vitória, dirigido pelo técnico Geninho deve escalar o goleiro Ronaldo; João Victor e Maurício Ramos na zaga; Jonathan Bocão e Thiago Carleto nas laterais; Jean, Gerson Magrão e Rodrigo Andrade no meio campo; Alisson Farias; Vico e Léo Ceará devem formar o trio de ataque.

A equipe que vencer fica com a vaga e, diferentemente do primeiro confronto do Verdão contra o Volta Redonda, o empate agora leva o jogo para as penalidades.

Leonardo Ferreira Lima apita a partida, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Heitor Alex Eurich. O trio é do Paraná.

