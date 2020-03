A Escola Superior, responsável pela organização do processo de seleção de estagiários para o Ministério Público de Sergipe, divulgou o gabarito preliminar das provas.

As vagas são destinadas às áreas de Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

As provas foram aplicadas no último domingo, 1° de março, e o gabarito pode ser conferido no site do MPSE.