O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu na última quinta-feira, 5, o Processo Seletivo para mais de 2 mil vagas temporárias do Censo 2020 em Sergipe.

As inscrições serão via internet até o dia 24 de março, pelo site da organizadora do Processo Seletivo, o Cebraspe. A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61.

Esses profissionais trabalharão na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

São oferecidas 76 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM), 230 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), ambos para o nível médio, além de mais de 1890 para recenseadores, sendo necessário nível fundamental para se inscrever. As vagas estão distribuídas em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá