Começou na última quinta-feira, 5, o prazo para que vereadores que desejam disputar as eleições municipais, em outubro, possam mudar de partido sem o risco de perderem o mandato. O prazo vai até o dia 3 de abril, seis meses antes das eleições que acontecem no dia 4 de outubro.

A troca de partido, sem justa causa e fora do período previsto, resulta na perda do mandato, já que este não pertence ao candidato, mas ao partido pelo qual foi eleito. Ou seja, caso o parlamentar decida trocar de partido fora do período de abertura da janela partidária e sem justa causa, ele deixa o cargo, o mandato segue com o partido e o suplente assume.

Por isso, a orientação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) é de que o candidato que deseje fazer a troca, comunique sua saída ao partido pela janela partidária, faça sua filiação pela nova sigla e informe a mudança ao juiz eleitoral.

Dança das cadeiras

Segundo divulgado pelo Portal Lagartense no início deste ano, cerca de oito vereadores podem mudar de siglas em Lagarto durante a abertura da janela partidária.

Pelo agrupamento da prefeita Hilda Ribeiro (SD), as informações indicam que os vereadores Fábio Frank, Jailton da Mercearia, Gordinho da Laranja, Soró da Brasília, Acácia Ribeiro e Vaguinho da Estação devem migrar do Partido Republicano Progressista (PRP) para o Solidariedade.

Pela ala oposicionista, liderada pelo agrupamento Saramandaia, Alex Dentinho deve deixar o Republicanos (antigo PRB) e migrar para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Além disso, o mencionado partido deve receber a adesão da vereadora Creusa dos Oiteiros (Cidadania).