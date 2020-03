Por meio de nota divulgada nesta quinta-feira, 05, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que mais dois casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19) foram notificados em Sergipe, sendo um em Aracaju e outro em Itabaiana. Com isso, Sergipe passa a ter três casos suspeitos do novo vírus.

Em Aracaju, a suspeita vem de uma mulher, de 28 anos, que reside na capital sergipana e que chegou da Europa com alguns sintomas, tais como: tosse, coriza, mialgia e diarreia.

Já em Itabaiana, a suspeita vem de uma mulher de 25 anos, que reside na cidade serrana e que chegou dos EUA na última sexta-feira, 28 de fevereiro.”Nesta quinta- feira, 5, ela deu entrada no Regional de Itabaiana, apresentando febre, tosse, dificuldade de respirar, cefaleia, coriza e mialgia”, observou a SES.