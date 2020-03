O prefeito de Malhada dos Bois, Augusto César, foi multado em R$ 2 mil pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) por ter usado recursos da Educação para pagar um show da banda Unha Pintada.

A condenação foi uma indicação do conselheiro Carlos Pinna, que votou pela procedência da denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe (Sintese) ainda no ano de 2018.

Segundo o conselheiro, a Prefeitura de Malhada dos Bois contratou a banda Unha Pintada para se apresentar na Festa da Padroeira do povoado Cruz da Donzela, realizada em março de 2018.

Cabe destacar que quando a denúncia foi feita pelo Sintese, o prefeito negou a irregularidade, mas o TCE/SE entendeu que houve o crime de uso irregular de verba carimbada para a Educação.

O Portal Lagartense não conseguiu estabelecer contato com o prefeito de Malhada dos Bois. No entanto, permanecemos à disposição do mesmo por meio do (79) 99686-8087 ou do e-mail: contato@lagartense.com.br.