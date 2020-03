Na última segunda-feira, 2, a prefeitura de Campo do Brito publicou em suas redes sociais e em seu portal uma notícia em que afirmava que o município era o 13° colocado de eficiência no Nordeste. No entanto, essa informação divulgada referia-se a anos atrás e essa já não é a realidade da cidade.

A referida notícia carregava o nome de um grande jornal nacional, Folha de São Paulo, que em nenhum momento fez menção a cidade em seu veículo. Os dados coletados e divulgados pela prefeitura não existem e são totalmente diferentes dos apresentados.

Atualmente Campo do Brito aparece com 54° no ranking de eficiência dos municípios brasileiros divulgados pelo Jornal Folha, ou seja, 41 posições a frente do divulgado, a prefeitura se manteve na segunda colocação no estado. O ranking em questão refere-se ao indicador criado para aferir a qualidade da gestão das prefeituras do Brasil nas áreas de Educação, Saúde e Saneamento, criado pela Folha.

Confira todos os dados do ranking no site da Folha de S.Paulo.