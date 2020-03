No final da tarde da última quinta-feira, 05, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) reinaugurou a praça Felino Fontes, popularmente conhecida por praça da Antártica, no centro da cidade de Lagarto. O ato contou com a participação de dezenas de cidadãos lagartenses.

Além dos cidadãos, a solenidade contou com a presença de secretários,vereadores e pré-candidatos na eleição deste ano. Quem também marcou presença foi o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) que destacou o empenho de Hilda na conclusão da obra.

“Essa obra estava parada desde 2018, mas devido a competência da prefeita, hoje essa praça está sendo entregue à população, porque enquanto a oposição prega a discórdia, Hilda inaugura praças e entrega flores ao nosso povo”, discursou o deputado.

E completou: “Tenho certeza que isso é só o começo e muitas e muitas praças serão inauguradas. Enquanto isso, nós estaremos em Brasília buscando recursos para que você [Hilda] possa fazer de Lagarto a capital do interior”.

A reforma da praça Felino Fontes custou R$ 203.320,95, oriundo dos cofres públicos do Município. Procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a prefeita Hilda comemorou a conclusão das obras ressaltando que a demora na entrega decorreu de falhas no projeto inicial da empreitada.

“No projeto antigo dela não tinham as rampas de acesso na parte superior e nem na parte inferior, o que dificultava o acesso das pessoas. Então demos uma mudada no projeto, colocamos estacionamento também. Tinha um problema na iluminação, mas convocamos a Energisa para poder fazer a religação, porque estava complicado o processo, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje estamos inaugurando essa praça com muita alegria”, comemorou a gestora municipal.