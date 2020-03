Na noite desta quinta-feira, 05, o Lagarto Futebol Clube perdeu por 3 a 1 para o Vitória da Bahia, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil e realizada no Estádio Barradão, em Salvador.

Durante a partida, o Lagarto FC entrou em campo retrancado. No entanto, aos cinco minutos do primeiro tempo, o Vitória abriu um placar com o Vico. O placar foi ampliado aos 42 da primeira etapa, com um gol de pênalti marcado pelo Leo Pereira.

Entretanto, com a vantagem, os donos da casa diminuíram o ritmo da partida e o Lagarto aproveitou com o Edilson Tavares, numa bola parada. Fim do primeiro tempo: Vitória 2 x 1 Lagarto.

O gol do Lagarto gerou críticas da crônica desportiva e dos torcedores baianos, que classificaram como inadmissível a conquista da equipe visitante, o que parece ter gerado um resultado positivo sobre o time. Uma vez que aos 31 minutos do segundo tempo, Vico novamente balançou as redes e marcou 3 a 1 para o Vitória, que enfrentará o Ceará na próxima rodada, além de ter embolsado mais de R$ 1 milhão.

Já o Lagarto FC deixou os gramados em silêncio. Rebaixado para a Série A2 do Campeonato Sergipano, o clube encerrou a temporada 2020 com duas vitórias, três empates, quatro derrotas e cinco gols marcados. Tudo isso, num total de nove partidas entre Campeonato Sergipano e Copa do Brasil.