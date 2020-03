Na última quinta-feira, 05, a prefeita de Lagarto e pré-candidata a reeleição, Hilda Ribeiro (SD), concedeu uma entrevista ao Portal Lagartense. Nela, a prefeita falou sobre as eleições do próximo dia 04 de outubro.

Na ocasião, ela comemorou o fato de estar liderando em pesquisas de intenções de voto na modalidade espontânea, como aquela realizada pelo Instituto Exclusivo e divulgada pelo Portal Lagartense. “Não vou mentir e dizer que não estou feliz quando a gente ver essas pesquisas né?

Eu recebo essas pesquisas com muita alegria, porque estou trabalhando e estou liderando na modalidade espontânea, onde são as pessoas que lembram de mim sem qualquer indução. Então eu vejo isso como o resultado de muito trabalho, trabalho esse que desempenho com muito carinho, atenção, responsabilidade e, sobretudo com muito respeito com o dinheiro do povo de Lagarto”, comemora a prefeita.

Questionada sobre uma possível eleição folgada, tendo em vista a sua liderança em pesquisas eleitorais, Hilda se mostrou cautelosa e administrativamente apressada. “Será que é folgada? Eu ainda não estou falando sobre essa pré-campanha, porque estou muito preocupada com o trabalho, porque temos muito pouco tempo para fazer as inaugurações. Então estou correndo contra o tempo para reinaugurar, revitalizar e pra inaugurar”, argumentou.

Ainda na entrevista, questionamos a prefeita sobre seus prováveis candidatos a vice-prefeito, tendo em vista que seu agrupamento tem recebido diversas adesões. Em resposta, Hilda afirmou que tudo será discutido numa reunião a ser realizada posteriormente, mas que o indicado para ser o seu companheiro de chapa deve atender a alguns pré-requisitos.

“Em relação a vice, a gente tem vários nomes e a gente vai sentar com essas pessoas para conversar, mas existe um critério sim. Eu quero aquela pessoa que cuide muito junto comigo do povo de Lagarto e que tenha muito respeito com o povo, com o dinheiro do povo e que me ajude a lutar por essas pessoas com muito carinho, respeito e amor no coração, que é isso que eu prego: muito amor”, salientou a prefeita.

Sem tempo para ofensas

Já em discurso, proferido durante a inauguração da praça Felino Fontes, a prefeita afirmou não ter tempo e nem preocupação com as ofensas recebidas pela oposição. “Eu tenho tanto trabalho, tanto trabalho, que não tenho tempo para acompanhar as ofensas. Mas eu tenho muito amor no coração e quando esse ódio da oposição bate aqui, ele volta. […] Muita gente me pede para reagir às críticas, mas estamos reagindo com trabalho”, observou Hilda Ribeiro.