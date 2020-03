Evento de recepção e integração realizado esta semana no Campus UFS Lagarto marcou a chegada dos novos integrantes do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde. O programa, com duração de dois anos, é destinado a profissionais graduados nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

As atividades práticas para formação em serviço, da área de concentração Atenção Hospitalar à Saúde serão desenvolvidas no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), clínicas escolas da UFS, domicílio do paciente, bem como em dispositivos das redes de saúde conveniadas e outros cenários de prática conveniados com a universidade no município de Lagarto e região.

Além da recepção aos 12 novos residentes, também estão sendo apresentados sete Trabalhos de Conclusão de Residência (TCR) e 11 qualificações nesta quarta e quinta-feira por parte dos residentes concluintes.

“É um momento de eles perceberem que estão sendo acolhidos, e também de troca de experiências daqueles que estão saindo com os que estão chegando”, destacou Daniele Domenis, coordenadora da Residência Multiprofissional. “Associado a isso, a troca de conhecimento científico com as apresentações dos trabalhos de conclusão e as qualificações”, observou. “Além da assistência, há também produção de conhecimento científico”, lembrou.

Além de Daniele Domenis, também fizeram parte da mesa de recepção e acolhimento aos novos residentes o Prof. Dr. Luís Felipe Souza da Silva, representando o Campus UFS Lagarto; o chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do HUL-UFS, Marcos Henrique dos Santos, representando a Gerência de Ensino e Pesquisa da unidade hospitalar; a professora Anny Giselly Milhome Farre, coordenadora do evento; a terapeuta ocupacional Rahime Sarquis, representando os residentes de segundo ano (R2); a fonoaudióloga Deisiane Fernandes, representando os preceptores; e a nutricionista Ranna Adrielle, representando os residentes de primeiro ano (R1).

O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, na área de concentração em Atenção Hospitalar à Saúde, tem características de pós-graduação lato sensu, na modalidade de treinamento em serviço em unidade hospitalar e redes conveniadas de saúde, em regime de dedicação exclusiva e tempo integral.