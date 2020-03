O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, inicia as atividades culturais de 2020 com mais uma edição do projeto Teatro no Museu para o público infantil. Quem abre a temporada de estreia do projeto é a Companhia Ponto de Teatro com o espetáculo “Senhor Antenor, o Contador de Histórias’. O público acompanhará as apresentações sempre aos sábados, do dia 7 a 28 de março, às 16h.

A peça tem o propósito de resgatar valores quase esquecidos em nossos dias, mas que possibilitam às crianças o direito de sonhar, de ter esperança e de acreditar numa vida melhor, com respeito, amor, união, solidariedade e generosidade. A narrativa também traz a lembrança dos senhores dos tempos de outrora que sentavam nas calçadas, no alpendre de suas casas, contando histórias para as crianças do lugar.

Os ingressos para todos os espetáculos serão adquiridos no museu antes de cada apresentação no valor de R$30,00 inteira e R$ 15 meia, sendo que adulto acompanhado de uma criança paga meia entrada, assim como clientes Banese Clube Mais. Outras informações através do telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

Teatro no Museu

Em seu quinto ano de existência, o projeto Teatro no Museu para o público infantil tem como objetivo oferecer um espaço plural para as cias. de teatro, fomentando assim a produção cultural local, especialmente no campo das artes cênicas, e contribuindo com a formação de plateia para esse segmento artístico.

Este ano, a iniciativa, que desde 2016 proporciona ao público encantos teatrais, traz uma diversidade ainda maior de temáticas e manifestações artísticas. O projeto contará com a parceria dos grupos de teatro Triopulante – Teatro para todos, Mamulengo de Cheiroso, Três Toques, A Tua Lona, Caixa Cênica e das Cias. Ponto de Teatro; Trem Bão, e A Hora do Anjo.

Confira a programação completa

1° Temporada

‘Senhor Antenor, o Contador de Histórias’

Cia. Ponto de Teatro

Dias 07, 14, 21 e 28 de março

2° Temporada

‘Sabemos Porque Lemos’

Grupo Triopulante – Teatro para todos

Dias 04, 18, 25 de abril e 02 de maio

3° Temporada

‘Brincantes e Brinquedos’

Cia. Trem Bão

Dias 09, 16, 23 e 30 de maio

4° Temporada

‘Vitalina Bota Pó’

Grupo Mamulengo de Cheiroso

Dias 06, 20, 27 de junho e 04 de julho

5° Temporada

‘Histórias do Palhaço Pipoca’

Cia. A Hora do Anjo

Dias 11, 18, 25 de julho e 01 de agosto

6° Temporada

‘Pluft, O Fantasminha’

Grupo Três Toques

Dias 08, 15, 22 e 29 de agosto

7° Temporada

‘Vai dar Cacho na Cabeça do Bebê, Mainha?’

Grupo A Tua Lona

Dias 05, 12, 19 e 26 de setembro

8° Temporada

‘Num Mar de Chão, Meu Barco é de Papelão’

Grupo Caixa Cênica

Dias 03, 17, 24 e 31 de outubro